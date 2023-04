O Ministério Público notificou a Câmara de Vereadores de Itatiaia, na noite de quinta (dia 13), quanto a condenação do vereador Imberê Moreira Alves, por improbidade administrativa. Com isso, ele perde o cargo político, além de ser multado, ficar proibido de contratar com o poder público e ter os direitos políticos suspensos por três anos.

O processo já transitou em julgado e não permite mais recursos.

A ação do MPRJ foi aberta em 2005 para investigar a contratação irregular de uma empresa não especializada em coleta de lixo hospital em 1998. Na época, Imberê era membro da comissão de licitações e secretário de planejamento, controle e desenvolvimento econômico do município. “Apurou-se no procedimento inquisitivo em tela que o empresário vencedor do certame licitatório foi a firma individual de locação de veículos, cujo objeto social não demonstra qualquer especialização pertinente a serviços de coleta de lixo hospitalar. Com efeito, o contrato social da firma possui por objeto social a locação de veículos automotores”, informou o Ministério Público na apuração e investigação do processo.

Foto: reprodução das redes sociais