O Volta Redonda já tem um substituto para o artilheiro Lelê, que se transferiu para o Fluminense. O atacante Ítalo Carvalho foi anunciado na quarta-feira (dia 12) como reforço para a sequência da temporada.

O jogador, de 26 anos, tem no currículo a artilharia da última edição da Série D do Brasileiro. Ítalo Carvalho marcou 11 gols na competição nacional pelo Amazonas. Na atual temporada, o atacante estava no América-RN, onde balançou as redes seis vezes em 15 jogos.

Apto para atuar apenas na Série C do Campeonato Brasileiro, Ítalo falou sobre a sua chegada ao Voltaço. “Estou muito feliz e motivado. Um desafio novo na minha carreira, a gente sabe o principal objetivo do clube, então a gente vai trabalhar muito para conquistar o acesso. Recado que eu tenho para a torcida, é que não vai faltar empenho, dedicação, trabalhar bastante para conseguir fazer os gols e dar muita alegria para o torcedor”, disse.

De acordo com a diretoria do Tricolor de Aço, o contrato do atleta é válido até o final da Série C, com opção de renovação por mais um ano. Ele ainda possui passagens por Villa Nova-MG, Batatais, Tupi, XV Piracicaba, Azuriz, Luverdense e DOXA, do Chipre. Ítalo já realizou os exames médicos e treina normalmente com os companheiros.

Foto: divulgação