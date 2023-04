Um menino de 9 anos morreu, na tarde de sábado (dia 29), após ser atingido por um balanço adaptado para pessoas com deficiência física em um parquinho no bairro Campo Belo, em Angra dos Reis.

A prefeitura informou que o brinquedo estava em movimento quando a vítima foi atingida. Ele morreu na hora.

A Polícia Civil realizou perícia para ajudar nas investigações e, em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Angra dos Reis.

O governo municipal lamentou o ocorrido e informou que está prestando apoio à familia. “A Prefeitura de Angra dos Reis informa o falecimento do menino Marcus Vinicius da Silva Melo Junior, 9 anos, hoje à tarde (dia 29), ao ser atingido por um balanço em movimento, na Praça do Campo Belo, e lamenta profundamente o acidente ocorrido”.

Defesa Civil, Assistência Social e as polícias Militar e Civil estiveram no local para avaliar as condições do brinquedo, escutar testemunhas e entender o que aconteceu. O balanço foi retirado do local.

Foto: redes sociais