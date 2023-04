O horário da estreia do Voltaço na Série C do Campeonato Brasileiro foi antecipado pela CBF. Anteriormente programado às 21h30min, o jogo será disputado terça-feira (dia 2), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira. A mudança atendeu a solicitação da diretoria, que pretende“contar com o apoio da torcida. O adversário será o Pouso Alegre-MG.

Para este ano, a CBF vai distribuir R$ 18 milhões aos clubes. O valor é 38% acima do pago no ano passado. “Fazemos um trabalho de muita austeridade administrativa e financeira com a intenção de reverter parte das nossas receitas no fomento ao futebol. Estamos cumprindo esse compromisso. Distribuir renda para os clubes que participam das nossas competições é um dos nossos objetivos nesta gestão”, disse o presidente Ednaldo Rodrigues.

Além de pagar a premiação recorde, a CBF ainda vai investir R$ 50 milhões na competição. A quantia será usada para garantir transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem e dopagem, entre outros gastos para a realização das partidas. O encerramento da competição está marcado para o dia 12 de novembro.

Sistema de disputa

A primeira fase da Série C terá turno único. Os 20 clubes se enfrentam e os oito melhores avançam para a próxima fase. Na segunda fase, os clubes serão divididos em dois grupos, com quatro times cada, para confrontos de turno e returno dentro de cada chave.

Os dois melhores de cada lado garantem vaga na Série B de 2024. Os primeiros colocados de cada grupo disputam o título na final, em duelo de ida e volta. Na edição deste ano, as partidas contarão com transmissão da DAZN e na plataforma de pay-per-view Nosso Futebol.