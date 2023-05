A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, abriu nesta terça-feira (dia 02) as inscrições para o Processo Seletivo 2023. Com vagas para níveis fundamental, médio e superior, os interessados têm até sexta-feira, dia 05, às 23h59, para acessar o site www.barramansa.rj.gov.br e se inscrever.

De acordo com o secretário de Educação, Marcus Barros, o processo seletivo simplificado tem o objetivo de contratação temporária imediata e formação de cadastro de reserva de profissionais para o atendimento às necessidades de interesse da rede municipal de ensino. “Nós abrimos o processo de cargos que não contemplam o processo seletivo anterior, que está em vigência, ou que já esgotaram a sua chamada, como por exemplo, a função de motorista. Nós teremos vagas para diversas áreas de interesse, desde os professores até as áreas de manutenção e administrativas, como é o caso de contador”, pontuou Barros.

Segundo o edital, as vagas são para assistente social (04) e psicólogo (05), com carga horária de 20h; professores de informática (02 para cadastro reserva) com 22h semanais; contador (01), bombeiro hidráulico (01), eletricista (01), pedreiro (01), pintor (01) e motorista (01), com 40h semanais.

Após a inscrição, os documentos apresentados pelos candidatos passarão por análise e avaliação da comissão responsável. O resultado será publicado no Portal da Transparência (no site da Prefeitura) e a convocação acontecerá de acordo com a necessidade do interesse público e em observância à ordem de classificação do resultado final do processo devidamente homologado.

Foto: Arquivo/Chico de Assis