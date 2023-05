Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º BPM (Barra do Piraí), apreenderam na segunda-feira (dia 1°), no bairro Areal, em Barra do Piraí, pedras de crack, maconha e cocaína e prenderam quatro suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu após informações repassadas ao Disque Denúncia.

Os agentes foram até o local e fizeram cerco tático. Ao notar a presença policial, quatro suspeitos tentaram se desfazer do material entorpecente jogando uma sacola.

Foram apreendidos, dois tabletes de maconha, 20 tiras menores já cortadas de maconha, 55 pedras de crack, nove pinos de cocaína de R$20,00, R$190,00, uma balança de precisão, uma faca, um caderno contendo anotações para o tráfico, dois rolos de fita adesiva e três celulares.

Os suspeitos foram conduzidos junto com material apreendido à 88ª DP (Barra do Piraí) para apresentação dos fatos. Eles foram autuados no Artigo 33 da Lei 11343/2006, permanecendo presos.

Foto: divulgação