A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está recebendo, desde a última segunda-feira (dia 10), as inscrições para um processo seletivo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de Pinheiral, voltado para novos estudantes nos cursos subsequentes de administração e paisagismo. Serão 20 vagas no total, sendo 10 para cada curso. As inscrições podem ser realizadas no site da Prefeitura até o dia 25 de julho.

O secretário de Educação do município, Marcus Vinícius Barros comentou sobre a parceria e sua importância. “O processo seletivo sinaliza o claro esforço para a manutenção do papel de destaque que os nossos alunos da rede municipal de educação possuem, oportunizando que eles possam continuar os estudos numa instituição de destaque como é o IFRJ” – disse o secretário.

O assessor estratégico da Secretaria Municipal de Educação, Lucas Peres Guimarães, também falou sobre as consequências positivas do processo. “A oportunidade de estudar no IFRJ vai proporcionar que a nossa população seja cada vez mais qualificada e mais competitiva no mundo do trabalho”, completou.

Para se inscrever é necessário que o candidato possua os seguintes documentos:

● Ficha de matrícula preenchida e assinada (cedida pelo IFRJ no ato da matrícula);

● Certidão de Nascimento ou Casamento;

● 02 (duas) fotos 3×4, de frente e sem carimbo;

● Declaração ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Escolaridade com a informação que está matriculado no segundo ou terceiro ano do Ensino Médio;

● Histórico Escolar do Ensino Médio (caso tenha concluído);

● CPF (obrigatório do candidato);

● Carteira de Identidade (obrigatório do candidato);

● RG e CPF dos responsáveis legais do candidato menor de 18 anos;

● Título de Eleitor, para os maiores de 18 anos;

● Certificado de Reservista, para maiores de 18 anos do sexo masculino;

● Comprovante de residência

Uma vez inscritos, serão realizados cadastros de reserva para cada candidato e eles irão para uma lista de espera. No dia 27 de julho, será realizado um sorteio público no canal do YouTube: “Do Aprender ao Ensinar”, às 19 horas, para revelar os novos estudantes, pelo seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=70HFbLZblWA.

Para acessar o edital e realizar a inscrição, basta acessar o link: www.barramansa.rj.gov.br/processo-seletivo-educacao-ifrj-2023.

Foto: Divulgação