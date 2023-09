Durante fiscalização de rotina, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram, em Resende, um veículo de carga com 11.340 kg acima do limite de carga permitido pelo seu fabricante. O caminhão estava sendo conduzido por um homem, de 28 anos, e tinha como origem o Espírito Santo e destino a cidade de Jales, no interior de São Paulo.

O condutor admitiu ter conhecimento do excesso de peso em seu veículo, mas disse não sabia a quantidade exata de peso que estava transportando. A PRF ressalta que esse tipo de transporte em excesso, além de causar prejuízos irreversíveis ao pavimento, coloca em risco os demais veículos e usuários da rodovia, principalmente, quando envolvido em algum tipo de acidente.

O condutor foi liberado após a fiscalização e o veículo ficou retido para que fosse realizado o transbordo da carga em local seguro. Foram gerados 12 autos de infração para todas as demais irregularidades encontradas no veículo, além do excesso de peso encontrado.

Foto: Divulgação/PRF