A primeira segunda-feira do mês de novembro chega com boa notícia para quem procura ocupar uma vaga no mercado de trabalho. São 1.147 oportunidades abertas para trabalhadores com diferentes níveis de escolaridade, sendo 456 para profissionais com experiência e 691 sem experiência. Além disso, há 1.499 vagas de estágios para níveis médio, técnico, superior e jovem aprendiz. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda reuniu as chances de emprego por meio do setor de captação e disponibilizadas pelos postos Sine. Os estágios são fruto de parceria com a Fundação Mudes e com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

As 1.147 vagas ofertadas pelo Sine estão espalhadas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Costa Verde, Norte e Serrana. O maior número de chances está concentrado na Metropolitana, com 784 oportunidades, dentre elas 192 especialmente para pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, existem diversas vagas, tais como para auxiliar administrativo, farmacêutico, cumim e ladrilheiro, entre outros, com salários que variam de quatro a três mínimos (R$ 1.320 a R$ 3.960).

A Região Metropolitana também oferece oportunidades com salários que podem chegar a R$ 7.920, como a chance para coordenador de contabilidade (Ensino Superior), motorista entregador (Ensino Médio) e auxiliar de limpeza (Ensino Fundamental), entre outras.

Na Costa Verde, estão disponíveis 50 oportunidades para motorista entregador, com base em Angra dos Reis. Já na região Norte, foram captadas duas vagas para o centro de Macaé, com salários de até R$ 2.640, com experiência, para a função de técnico em segurança do trabalho.

Quem busca oportunidades na Região do Médio Paraíba conta com 127 vagas, cujas maiores remunerações chegam a R$ 5.280 para médico do trabalho, no bairro de São João, em Volta Redonda. O maior número de vagas são para auxiliar de cozinha (100 vagas). Existem ainda vagas para mecânico de empilhadeira, para pessoas com deficiência e salário de até R$ 3.960.

Na Região Serrana, todas as 184 oportunidades captadas são para Teresópolis, com salário médio de um mínimo, com destaque para 21 vagas para técnico de suporte de TI, com experiência e Ensino Médio completo.

Setor de Serviços oferece 89,6 % das vagas

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 89,6 % das 1.147 vagas oferecidas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 10,4%. Quanto à escolaridade, 29,6% das oportunidades exigem ensino médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 59,8% das vagas oferecem um salário mínimo (R$ 1.320) e 36,7% chegam a dois salários (R$ 2.640). Nessa semana, a maioria das oportunidades (60,2%) não exige experiência.

A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita pelo Sine, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Sine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Estágios com até R$ 2 mil de bolsa-auxílio

Em parceria com diferentes instituições, a Secretaria de Trabalho e Renda também vem divulgando estágios para diferentes escolaridades, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes está oferecendo 266 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000,00. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.

Já o CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio de Janeiro 1.233 oportunidades de estágio, sendo 743 para ensino superior e 490 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Para mais informações, o candidato pode acessar o site http://www.ciee.org.br/.