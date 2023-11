O Sicomércio Barra Mansa, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), realizam nesta terça-feira (dia 28), às 19h30, no Espaço M em Barra Mansa, o Workshop “Bora Bater Meta?”, comandado pelo fenômeno das redes sociais e publicitário, Felipe Theodoro, um dos palestrantes mais requisitados no mundo do varejo. O evento tem como objetivo ensinar varejistas e vendedores técnicas para destacarem suas vendas e aumentarem seus lucros na reta final de 2023.

No evento, Theodoro aborda assuntos do cotidiano dos empreendedores de forma descontraída e utiliza sua expertise no varejo para ensinar como criar um relacionamento com os clientes por meio de sua experiência adquirida quando ainda fazia parte do varejo em Campo Grande, no Rio de Janeiro. A iniciativa do Sicomério BM é ajudar o varejista que tem como objetivo expandir seus horizontes e impulsionar seus negócios na época mais quente do mercado no ano.

De acordo com Lilian Panizza, presidente do Sicomércio de Barra Mansa, além de ensinar técnicas para melhorar seu relacionamento com o cliente, o evento ajuda o empresário a estabelecer metas com criatividade e inovação, além de também ensinar como cumprir todos os objetivos da empresa durante o ano. “Estamos muito ansiosas para esse momento inédito em Barra Mansa”, disse a presidente.

Sobre Theodoro:

O profissional ganhou muito destaque ao sair de estoquista a gerente de loja e posteriormente fenômeno nas redes sociais por conta de sua abordagem impactante, bem-humorada e de habilidades de vendas incomparáveis. Com isso, Theodoro conseguiu ultrapassar mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão no Tik Tok, chamando a atenção de marcas do segmento do varejo.

Mais informações

Para mais informações sobre a venda de ingressos para o evento acesse sympla.com.br ou entre em contato com pelo WhatsApp (24) 988011111.

Foto: Divulgação