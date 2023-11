Prefeitura de Barra Mansa, através das secretarias de Ordem Pública e Planejamento Urbano, promoveu em conjunto com a empresa MRS Logística S/A (destinada à logística e transporte ferroviário), uma ação de conscientização sobre os riscos de acidentes na linha férrea. A campanha foi realizada nesta segunda-feira (dia 27), em três diferentes passagens de nível (PN) – nas ruas Alberto Mutel e Duque de Caxias e no Parque da Cidade -, todas localizadas no Centro.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, destacou como é importante alertar os pedestres e condutores para que respeitem a sinalização e mantenham os cuidados ao trafegarem pela passagem de nível. “É fundamental que todos cooperem para um trânsito seguro e sem acidentes. O trem informa e buzina e é preciso que ele seja respeitado. É sempre importante reforçar essas medidas com a população a fim de minimizar os riscos de acidentes”, frisou.

A analista de relações internacionais da MRS no estado do Rio de Janeiro, Priscila Fernandes, ressaltou que o trabalho beneficia o bem comum. “Essa conscientização colabora para atentar as pessoas. Estamos entregando folhetos com um passo a passo. Frisando a importância de não utilizar o celular enquanto transita na linha férrea, não correr para atravessar, o que às vezes na pressa muitas pessoas fazem, praticar o ‘pare, olhe e escute’, dentre outras medidas preventivas”, comunicou.

Foto: Paulo Dimas