Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Cidade do Aço e um carro de passeio fez uma vítima fatal na noite de quinta-feira (dia 30), na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A vítima foi a motorista do automóvel, de 37 anos. A colisão frontal entre os dois veículos ocorreu por volta das 21h, na altura do km 235 da pista sentido São Paulo, por volta de 21h. Segundo informações ainda preliminares, o condutor do coletivo – que não transportava passageiros naquele momento – não se feriu. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais