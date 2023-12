Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na noite de quinta-feira (dia 30), um indivíduo armado que havia acabado de roubar um veículo Suzuki/Jimmy, em Volta Redonda. Os policiais receberam a informação de que o homem estaria seguindo pela Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, conforme rastreador disponibilizado pelo proprietário do carro.

O veículo foi localizado estacionado na Rua Ondina Macedo Silva, em Itatiaia, em frente a um bar, onde havia apenas um indivíduo com um copo de bebida na mão. No assoalho do carro, sob o banco do motorista foi encontrado um simulacro de arma de fogo do tipo pistola que teria sido utilizado pelo assaltante para ameaçar e intimidar as vítimas durante o roubo.

O homem, de 42 anos, alegou que estava passando por problemas e que, por isso, havia cometido o crime. Disse também aos agentes que queria retornar para São Paulo e admitiu ter outras passagens criminais, por roubo e lesão corporal.

A ocorrência foi encaminhada para a 99ª DP (Itatiaia) para registro da prisão em flagrante por roubo e recuperação do veículos e demais pertences roubados, como celulares, carteiras com documentos, dinheiro e cartões, celulares, além de um tablet. Porém, após levantamento, foi constatado que parte do material não pertencia às vítimas do automóvel e sim à uma ótica de Volta Redonda, onde o indivíduo teria cometido um assalto utilizando o mesmo simulacro de arma de fogo, momentos antes de roubar o carro.

Os funcionários da ótica também compareceram à delegacia e reconheceram o meliante e o tablet que havia sido roubado, que também era rastreado. Emocionado, o dono do carro agradeceu aos agentes pela recuperação do veículo, pois não tinha seguro.

Na ocasião do assalto, o veículo era conduzido por sua esposa e tinha como passageiros seu filho com necessidades especiais e sua cunhada. Ele contou aos policiais que o bandido se aproximou do veículo quando parou em um semáforo, se passando por um pedinte. Quando a mulher baixou o vidro, ele encostou o simulacro em seu pescoço e anunciou o assalto, mandando todos saírem do carro. O proprietário informou que sua mulher compareceria no dia seguinte à delegacia de polícia para prestar o depoimento, pois não estava em condições psicológicas naquele momento.

Foto: Divulgação/PRF