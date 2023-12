Uma colisão transversal envolvendo um Peugeot 208 e uma Fiat Uno deixou uma passageira ferida na tarde dessa terça-feira (dia 5) na BR-393, em Volta Redonda. O acidente foi registrado por volta das 15h, no quilômetro 283, próximo ao bairro Santo Agostinho.

Os dois veículos se chocaram no cruzamento e, apesar da violência do impacto, os condutores saíram ilesos do acidente. No entanto, uma passageira do Uno, uma jovem de 17 anos, sofreu ferimentos e foi prontamente socorrida pela equipe de resgate para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Agostinho. Posteriormente, a vítima foi encaminhada para o Hospital São João Batista (HSJB) para a realização de exames de imagem e avaliação médica mais aprofundada.

Até o momento, não há informações sobre as causas exatas da colisão.

Foto: Divulgação/PRF