Policiais civis das delegacias de Paraíba do Sul (107ª DP), Três Rios (108ª DP) e Sapucaia (109ª DP), com apoio da Polícia Militar, realizaram, nesta quarta-feira (dia 6), a “Operação Herbicida”. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e desarticular um grupo de traficantes de drogas que atua no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. No total, dez pessoas foram presas, sendo uma mulher em flagrante.

Segundo os agentes, os traficantes do município são ligados a uma grande facção criminosa que age em todo o Rio de Janeiro. Em maio deste ano, cerca de 2 quilos de cocaína foram apreendidos na garagem de um dos integrantes do grupo. Ao longo da investigação, os policiais constataram que, além da comercialização de drogas, a quadrilha tinha acesso a armas de fogo e está envolvida em tentativas de homicídios e outros crimes.

Em julho de 2023, quatro integrantes do grupo torturaram um homem com pauladas e golpes barras de ferro, pois suspeitavam que ele tinha ligação com uma organização criminosa rival. Antes disso, eles arrancaram o dedo de uma usuária de drogas porque ela teria supostamente prejudicado a venda de entorpecentes.

No dia 7 de novembro deste ano, traficantes do bairro Liberdade agrediram um homem e apedrejaram seu carro. Conforme as investigações, outro episódio ocorreu em 26 de novembro, quando aconteceu um confronto entre traficantes rivais na saída de um show de pagode.