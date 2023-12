Às vésperas de entrar em seu último ano de mandato à frente da prefeitura de Barra Mansa, o prefeito Rodrigo Drable (SD) concedeu na última quarta-feira (dia 5) uma entrevista exclusiva à Folha do Aço, onde apresentou um balanço de sua gestão. Entre os marcos destacados pelo chefe do Executivo, ele cita o avançado estágio de conclusão do Pátio de Manobras, que ganha contornos finais sob sua administração.

Em um tom reflexivo, Drable aponta os avanços na Saúde conquistados ao longo de sua gestão, destacando o reconhecimento alcançado a nível estadual.

Ao abordar os desafios superados, o prefeito compartilhou detalhes sobre projetos em andamento e revelou suas perspectivas para o ano de 2024, quando os eleitores decidirão quem será seu sucessor. O prefeito enfatizou a importância de dar continuidade aos projetos de desenvolvimento da cidade, garantindo a progressão do município.

Quanto ao seu futuro político, Rodrigo Drable foi enfático ao afirmar: “Pretendo disputar várias eleições. Mas a prioridade é termos um prefeito que continue com os projetos de desenvolvimento da cidade.”

FA – Prefeito Rodrigo Drable, o senhor está finalizando o sétimo ano à frente da prefeitura de Barra Mansa. Quando compara o Rodrigo de 2017 com o de 2023, qual é a principal transformação que observa?

RD: O Pátio de Manobras de sonho se tornou uma realidade em fase final, superamos com destaque a Febre Amarela em 2018 e depois a Covid-19. Nossa saúde era a 84ª do Estado e agora no dia 8 de dezembro recebo o prêmio em Brasília pela melhor Saúde do estado do Rio, com o maior serviço cardíaco. Já o oncológico só perdemos em quantidade de atendimento para o Inca e inauguramos uma linda clínica de hemodiálise, além de termos viabilizado a transformação da Santa Casa. Somos a cidade com mais escolas em período integral, tripliquei número de creches e estamos concluindo o maior condomínio industrial do Estado, que vai gerar milhares de empregos. Somos a cidade número 1 em tratamento de destinação de resíduos e umas primeiras em reflorestamento da mata Atlântica. Na Cultura fomos a referência na implementação de todos os projetos nacionais para os artistas.

Asfaltamos centenas de ruas, recuperamos redes de abastecimento, de drenagem e reformamos as estações de tratamento de água. Mas o mais importante: haviam destruído a credibilidade da cidade, de todas as maneiras, e conseguimos mudar isso!

Neste período como prefeito, o senhor passou por vários momentos, incluindo um afastamento temporário por decisão judicial e uma pandemia. Em algum momento, pensou em desistir da vida política?

Dificuldade e covardia não vão me abater nunca. São combustíveis que usamos para crescer. E assim foi.

Tirar do papel o Pátio de Manobras pode ser considerado o grande feito da gestão Rodrigo Drable até aqui? Qual outro ponto o senhor destacaria?

A cidade que nos foi entregue, com a saúde parada, postos fechados, pessoas morrendo sem atendimento. Aquilo era um desastre. Você consegue imaginar se a Covid-19 tivesse sido com o prefeito anterior a mim? Digo que a maior conquista foi salvarmos as vidas durante momentos difíceis.

Ainda sobre o Pátio de Manobras, a obra será concluída antes do final do atual mandato do senhor, ou seja, até o final de 2024?

As principais intervenções sim. Mas a readequação ferroviária não vai acabar nunca. Com a conclusão do viaduto da Bárbara, que está sendo corrigido por falha na execução há anos, as principais intervenções estarão chegando ao fim. Mas vou lutar pela criação de um mergulhão no centro da cidade, que vai dar fluidez de verdade na área mais complexa, que é na Rua Duque de Caxias. Isso vou continuar fazendo, mesmo quando deixar de ser prefeito.

Falando em 2024, as eleições municipais de estão batendo à porta. O senhor já declarou publicamente apoio à candidatura do seu atual secretário de Governo, o vereador licenciado Luiz Furlani. Como foi o processo de escolha até tomar essa decisão?

Administrar a cidade não é uma aventura que pode ser feita por pessoas que votamos por “gostar”, tem que ser alguém que tenha se dedicado a conhecer a máquina e reúna conhecimento e condições de tocá-la. Furlani se preparou para isso. E quero que os projetos em andamento sejam concluídos. Não dá para colocar gente que vai parar tudo por rivalidade.

O nome do candidato a vice-prefeito já começou a ser discutido? Existe uma tendência de ser uma mulher, assim como o senhor tem uma?

Ainda não temos o nome definido.

Sobre a oposição, o movimento “Barra Mansa pode mais” começou a se organizar visando as eleições. Como o senhor enxerga este cenário político e quais são as estratégias para manter o apoio da população?

Eles tiveram mandato e o tempo deles. Barra Mansa fez mais?

Recentemente, o senhor lançou o projeto ‘Prefeito na Minha Casa’, visitando moradores de diferentes bairros. Pode compartilhar conosco alguns resultados e como essa iniciativa tem contribuído para estreitar os laços com a comunidade?

O objetivo é ouvir as demandas urgentes e resolver uma a uma. Atendo entre 40 e 50 pessoas por vez, e nosso prazo é resolver os problemas dentro de uma semana, para ir para outro bairro. Óbvio que problemas de estrutura levam mais tempo, mas 90% a gente resolve dentro dos sete dias.

Um dos projetos retomados por sua gestão foi o Restaurante Popular, com previsão de reabertura até o final do ano. Pode nos fornecer mais detalhes sobre esse projeto?

Teremos café da manhã, almoço e jantar. Três mil refeições por dia.

O TCE-RJ emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas de 2022 de sua gestão. Pode compartilhar as principais ações que contribuíram para o resultado positivo e como pretende manter a transparência nas contas municipais?

Sou responsável. Não vendo ilusão e não início projeto que não tenha capacidade financeira de tocar. Peguei salários, férias e 13º atrasados. Mudei essa realidade. Fornecedor e prestador de serviço recebem em dia. Prestação de contas de tudo está na internet. Até o almoxarifado é público e pode ser conferido. O divertido é ver essa oposição espalhar que as contas estavam rejeitadas e que era para o “povo lotar a Câmara na votação”. Eu me divirto com isso. Eles podem ir lá lotar a Câmara para ver que mais uma vez minhas contas foram aprovadas.

Em relação ao último ano de seu mandato, quais são as principais metas e projetos que pretende priorizar para deixar um legado significativo para Barra Mansa?

Legado significativo é ter a melhor saúde, escolas em horário integral, salário de funcionário em dia, pátio de manobras, condomínio industrial, creches, asfalto, a obra do Rio Barra Mansa para acabar com as enchentes, Restaurante do Povo, e mais um monte de coisas que não são apenas de último ano. É reconstrução de uma cidade que foi destruída, e que agora está avançando.

Considerando o contexto político e social, como o senhor pretende lidar com os desafios que podem surgir no último ano de sua administração?

Como lidei com a Covid-19 e outros desafios: com uma equipe dedicada, que não abandona o povo na hora da dificuldade e que enfrenta qualquer problema com determinação.

Para finalizar, já começou a pensar no seu futuro quando deixar a Prefeitura? Disputar uma vaga na Alerj ou na Câmara dos Deputados está dentro dos planos?

Construí um projeto político ainda garoto. Pretendo disputar várias eleições. Mas a prioridade é termos um prefeito que continue com os projetos de desenvolvimento da cidade.

