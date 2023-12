Ao longo dos últimos três anos, a prefeitura de Volta Redonda tem realizado podas drásticas, gerando preocupações entre a população. A ausência de informações claras sobre licenças para a supressão de árvores nativas e a falta de um manual de boas práticas têm levantado questões sobre a conformidade dessas atividades com as normas ambientais.

A falta de clareza nos procedimentos causa preocupações sobre a legalidade das podas e sua conformidade com as normas ambientais vigentes. É importante ressaltar que, conforme a Lei 9.605/98, a destruição, dano, lesão ou maus-tratos a plantas de ornamentação, seja em logradouros públicos ou em propriedade privada alheia, é considerado crime ambiental.

“Em uma abordagem alinhada com os princípios da gestão sustentável, é essencial que qualquer intervenção em árvores nativas seja devidamente licenciada e conduzida de acordo com práticas ambientalmente responsáveis”, afirma uma advogada especialista em direito ambiental consultada pela Folha do Aço, que pediu para não ser identificada.

No segundo semestre do ano passado, árvores foram removidas entre as ruas 41 e 41-C na Vila Santa Cecília, assim como nas proximidades do antigo Escritório Central. No bairro Colina, árvores plantadas nas imediações do Clube Comercial foram alvo de motosserras da secretaria municipal de Ordem Pública.

“É notório que a poda drástica, além de não ser recomendada por vários motivos, incluindo os ambientais, contradiz as iniciativas globais de combate às mudanças climáticas, que enfatizam a importância do plantio de árvores para mitigar os efeitos do aquecimento global”, alerta a advogada, que sugere às autoridades de Volta Redonda a busca por esclarecimentos detalhados junto à Prefeitura sobre as licenças e diretrizes existentes para as podas.

“Isso visa garantir que tais práticas estejam em conformidade com os princípios ambientais e legais. Bairros, como Água Limpa (Rua Lírios), Jardim Amália (próximo à academia ProQuality) e Volta Grande III (Beira-Rio), já foram afetados por essas intervenções, conforme nosso conhecimento. O diálogo e a transparência são cruciais para assegurar a preservação do ambiente e o bem-estar da comunidade”, listou.