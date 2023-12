Além da Upa Santo Agostinho, Volta Redonda também enfrenta desafios significativos no tocante à conclusão de outras obras públicas e à manutenção de espaços urbanos, como evidenciado pela demora na entrega da reforma do Cais do Conforto e da instalação do Centro Especializado em Reabilitação, o CER III, na Arena Esportiva. Ambos os projetos, que originalmente deveriam ter sido concluídos, continuam em compasso de espera, gerando prejuízo.

A reforma do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) no Cais do Conforto, que deveria ter sido concluída em abril de 2023, permanece paralisada, com a reportagem da Folha do Aço observando ausência de movimentação no local nas últimas semanas. O orçamento inicial de R$ 681 mil aumentou para aproximadamente R$ 1 milhão, representando um acréscimo de cerca de 47%, levando a inconveniências para os moradores da Zona Oeste de Volta Redonda, que precisam buscar atendimento em outras unidades de saúde devido ao atraso nas obras.

O projeto de reforma inclui importantes melhorias, como salas de classificação de risco, ouvidoria, arquivo, esterilização, eletrocardiograma e isolamento, além de intervenções na infraestrutura elétrica e hidráulica, torneiras, vidros, forros e portas. A acessibilidade também está contemplada, desde a entrada até os banheiros, que seguirão padrões específicos.

A instalação do CER III na Arena Esportiva também enfrenta significativos atrasos. Inicialmente prevista para novembro de 2022, a obra, que já recebeu três aditivos, teve o prazo estendido por mais seis meses. O último aditivo, sem valor especificado, foi assinado em abril de 2023. A empresa responsável, Biota Construções, Serviços e Transportes LTDA., vencedora da licitação, tem o contrato com valor global máximo de R$ 5,8 milhões.

Abandono

Além das obras inacabadas, Volta Redonda enfrenta outro desafio: diversos pontos com mato alto e falta de manutenção comprometem a segurança dos moradores em praças, calçadas e áreas públicas. O descaso é evidente em bairros como Rústico, Belvedere, Laranjal e Vila Rica, onde a Folha do Aço já destacou pontos críticos, ressaltando a necessidade urgente de intervenção municipal para resolver esses problemas.