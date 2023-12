A menos de um mês para o início do Campeonato Carioca 2024, o Volta Redonda continua a fortalecer sua equipe. Na última terça-feira (dia 19), o departamento de futebol oficializou a contratação do experiente meia Thiago Alagoano. O jogador, de 34 anos, que estava no Floresta, assinou contrato com o Esquadrão de Aço até o término do Estadual.

Natural de Delmiro Gouveia, em Alagoas, Thiago Alagoano possui uma carreira extensa, tendo passado por clubes como ASA de Arapiraca, Coruripe/AL, Cruzeiro/RS, Joinville/SC, Jeju United da Coreia do Sul, São Luiz/RS, Inter de Limeira/SP, Criciúma/SC e Brusque/SC.

O meio-campista acumula experiência, com dois acessos nacionais em sua trajetória. Em 2019, sagrou-se campeão da Série D do Campeonato Brasileiro pelo Brusque, conquistando o acesso para a Série C. No ano seguinte, em 2020, foi o artilheiro da Série C com 12 gols e obteve um novo acesso, dessa vez para a Série B.

Jogo-treino

No primeiro jogo-treino da pré-temporada, o Volta Redonda empatou em 1 a 1 com o Itabirito-MG, da 2ª Divisão Mineira, em atividade realizada no CT João Havelange, em Pinheiral, no último dia 14. O gol do Tricolor de Aço foi marcado pelo atacante MV. O time planeja realizar mais um amistoso esta semana, enfrentando um novo adversário antes do início do Campeonato Carioca.

Foto: divulgação