Policiais militares da “Operação Segurança Presente”, que atuam em Volta Redonda através de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, prenderam neste sábado (dia 23) um homem de 49 anos suspeito de uma tentativa de homicídio. A vítima é um jovem de 23 anos que foi ferido com uma facada no pescoço. O suspeito foi detido no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Os agentes do “Segurança Presente” souberam que um homem, portando uma faca, estava causando confusão debaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o suspeito havia embarcado em um ônibus com destino à Califórnia.

Um agente do “Segurança Presente” que estava de folga recebeu informações e as características físicas do suspeito e avisou outros policiais. O homem foi abordado e com ele apreendidos uma faca e R$ 776.

Durante a abordagem ao suspeito os PMs descobriram de que um jovem havia dado entrada no Hospital São João Batista (HSJB) com um ferimento causado por um golpe de faca. No entanto, a vítima foi atingida no pescoço e passava por cirurgia, não tendo condições de identificar o suspeito naquele momento.

O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para averiguações. Na unidade policial ele confessou o crime alegando que o jovem havia furtado uma bicicleta dele. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a rapidez e a integração entre as forças de segurança para que o suspeito pudesse ser detido logo após o crime.

“A estrutura de segurança de Volta Redonda tem funcionado muito bem. Mais uma vez os agentes agiram com rapidez, o que garantiu que pudéssemos responsabilizar o suspeito de um crime grave. Importante destacar a confiança da população nas forças de segurança, que em qualquer sinal de tumulto acionou os agentes. Parabéns a todos os envolvidos”, concluiu o secretário.

Foto: Divulgação/Operação Segurança Presente