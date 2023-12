O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) conduziu recentemente uma ação fiscalizatória em uma organização não governamental (ONG) localizada em Barra do Piraí, dedicada à guarda de animais resgatados e que opera um castramóvel para atendimento dos pets sob seus cuidados.

Durante a inspeção, foram identificadas irregularidades significativas, principalmente na área de isolamento para animais com doenças infectocontagiosas, como leishmaniose. Embora os animais estejam segregados por alas nos canis, foi constatado que o local não atende às normas de segurança estabelecidas pela Vigilância Sanitária, que requerem o uso de telas para prevenir a disseminação de doenças. A Vigilância Sanitária já inspecionou o local e exigiu a instalação das telas de isolamento, uma medida crucial para evitar a propagação de possíveis enfermidades entre os animais abrigados.

Além disso, a presença de um castramóvel foi identificada no local, utilizado para procedimentos cirúrgicos em animais do abrigo. No entanto, as atividades cirúrgicas foram suspensas devido à falta de medicamentos, restringindo o uso do veículo apenas como ambulatório para os animais da associação.

Outra irregularidade destacada é a ausência de um médico-veterinário como responsável técnico tanto para o abrigo quanto para o castramóvel, uma exigência fundamental para assegurar a qualidade e segurança nos procedimentos realizados.

A ONG, que não teve o nome divulgado, foi notificada pelo CRMV-RJ para tomar as medidas necessárias a fim de regularizar a situação.