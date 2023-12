Policiais militares do 10º Batalhão foram acionados no início da madrugada de hoje (dia 28) para apurar uma denúncia de um motociclista agindo de maneira suspeita, possivelmente escondendo materiais ilícitos entre os veículos estacionados na Rua 25, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Durante o patrulhamento, os agentes observaram uma motocicleta preta sem placa, com um indivíduo que, ao notar a presença policial, empreendeu fuga.

A perseguição levou o suspeito a atravessar uma passarela em direção à Rua Beira-Rio, onde conseguiu escapar, impossibilitando sua captura imediata. Entretanto, durante a fuga, o suspeito descartou uma bolsa plástica que foi recuperada pela equipe policial. Ao examinar seu conteúdo, foram encontradas 50 trouxinhas de maconha.

O material apreendido foi encaminhado à 88ª Delegacia de Polícia para as medidas legais cabíveis.