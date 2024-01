A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, monitora o rio Bracuí, no bairro de mesmo nome, desde as 17h desta quarta-feira (dia 3), que registrou aumento de volume por conta do acumulado de 50mm de chuvas em 24 horas, considerado dentro da normalidade.

A Defesa Civil emitiu um aviso via SMS para os moradores sobre possível transbordamento do rio, algo que não ocorreu, até o momento, em toda sua extensão. Há registro de transbordamento apenas em pontos específicos da Estrada Beira-Rio, próximo à entrada da aldeia indígena Sapukai.

Neste local, o rio está no nível da rua, com a água chegando a 40 cm de altura. Algumas casas foram atingidas, e as equipes da Defesa Civil estão no local para verificar se haverá necessidade de abertura de pontos de apoio.

No momento, não há registro de feridos, desalojados ou desabrigados, assim como de deslizamento de terra. A Defesa Civil continua monitorando a situação e pede que as pessoas fiquem atentas aos canais oficiais da Prefeitura de Angra e às orientações que poderão ser transmitidas caso necessário. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos telefones 199 / (24) 3365-4588.

Além disso, as Secretarias de Serviço Público, de Desenvolvimento Social e Promoção de Cidadania, Educação, Juventude e Inovação e demais órgãos municipais estão de prontidão, incluindo monitoramento constante da situação meteorológica.

Cadastramento para receber informações da Prefeitura

Em Angra, mais de 40 mil pessoas estão cadastradas no sistema de aviso por SMS, que é gratuito. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, é necessário enviar um SMS para o número 40199, informando apenas o CEP da residência, pousada, hotel, local de trabalho etc. Mesmo sem créditos, o cidadão inscrito recebe as mensagens.