A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informa que, devido à ocorrência de chuvas durante a noite de quarta-feira (dia 3) na região, a Light comunicou que houve aumento nas vazões dos rios Paraíba do Sul e Piraí. De acordo com informações da empresa, nas regiões à montante do município (acima da barragem) as vazões já se encontram em redução. O estágio é de Alerta. Até o presente momento, não há ocorrência de desalojados ou desabrigados.

Foto: Reprodução/Redes Sociais