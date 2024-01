Policiais civis da delegacia de Barra Mansa cumpriram, na manhã desta quinta-feira (dia 18), mandado de prisão condenatória por 9 anos de prisão contra uma mulher de 34 anos. A prisão ocorreu no bairro Vila Ursulino. A prisão foi expedida pela Justiça de Barra Mansa após investigações da 90ª DP em conjunto com o Ministério Público.

As investigações tiverem início a partir de inquérito instaurado pela Polícia Civil de Barra Mansa. A quebra do sigilo dispositivos de dados apreendidos com traficantes permitiu identificar o funcionamento de uma organização criminosa atuante na região.

Durante a investigação comprovou-se, inclusive por meio de registros audiovisuais armazenados nos dispositivos apreendidos, a violência praticada pelos criminosos, que se valiam de armas de fogo de alto potencial lesivo para o controle de seus territórios e a prática de homicídios de devedores, traficantes rivais e para o confronto com as forças policiais atuantes na região.

A prisão faz parte da força tarefa instalada em Barra Mansa para combater crimes violentos.