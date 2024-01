O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro antecipou mais uma proposta a ser apresentada aos futuros candidatos a prefeito de Barra Mansa: a criação de um Gabinete de Crise Permanente. A medida é para dar maior agilidade às ações de socorro a população em situações de riscos. Em entrevista a uma revista eletrônica, o ex-deputado cita como exemplo os estragos recorrentes provocados pelas chuvas fortes de verão, alagando ruas, casas, além dos deslizamentos de terra colocando em risco a vida de inúmeras famílias.

Sem custos para o município, o Gabinete Permanente passaria a funcionar em espaço público, com profissionais técnicos, entre outros, do quadro de servidores. Essa equipe será responsável pelo pronto atendimento a população em situação vulnerável, bem como traçar ações a fim de evitar o agravamento dos danos ambientais, com obras de prevenção, por exemplo.

“O planeta está mudando e o aquecimento global, segundo estudos, deverá provocar catástrofes cada vez maiores e mais frequentes. A nossa cidade possui uma topografia favorável a deslizamentos de terra, por sermos cercados de morros, e a enchentes por inúmeros fatores, entre elas, o aumento do nível de água do Rio Paraíba, por isso, precisamos estar preparados para atender a população em situações como estas. Atendimento rápido, sincronizado e com eficiência”, explicou Marcelo.

Além das chuvas, Marcelo Cabeleireiro, aponta a importância de ações do Gabinete com respostas rápidas às emergências em Saúde Pública, como alertas e prevenções aos surtos de doenças, como a Dengue, por exemplo, que cada vez mais tem tirado o sono da população e dos profissionais da saúde.

“Prevenção. Esta é a palavra que deve ser priorizada, com troca de manilhas em áreas onde o escoamento das águas é mais lento, limpeza de rios e córregos, obras em encostas, rastreamento das doenças, atenção priorizada para locais mais carentes tudo pensado com antecedência e elaborando com mais eficiência”, completou.



CARTA DE INTENÇÕES

O Gabinete de Crise Permanente faz parte da Carta de Intenções, que vem sendo elaborada por iniciativa do ex-deputado com propostas, apontadas pela equipe técnica para amenizar os principais problemas detectados na cidade. O documento será entregue aos futuros candidatos a prefeito.