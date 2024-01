Morreu na quarta-feira (dia 17), em Três Rios, a mulher de 23 anos que teve 80% do corpo queimado pelo ex-companheiro, de 37. Ela estava internada desde o último dia 11 – data do crime – no Hospital de Clínica Nossa Senhora da Conceição, onde veio à óbito.

O caso ocorreu no bairro Cantagalo, onde, inconformado com o término do relacionamento, o homem ateou fogo na vítima e no próprio corpo. Ele também morreu, dois dias antes da mulher, na segunda-feira (dia 15). O casal deixa uma filha, com menos de um mês de vida. A menina está sob guarda provisória de uma tia.