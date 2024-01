A Feira dos Artesãos de Pinheiral deste mês será realizada no sábado (dia 27) e terá ‘esquenta’ para o Carnaval que contará com show ao vivo do cantor Airton Reis e a presença da Kombi do Barão. No evento, haverá venda de abadás pelos blocos carnavalescos que participarão da festividade na cidade. A feira é promovida mensalmente pela Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) de Pinheiral, na Praça Luiz Gonzaga, Centro, das 09 às 17 horas.

As feiras reúnem os artesãos do município com a exposição de seus produtos, incluindo o artesanato gastronômico. Atualmente estão cadastrados na SEMECULT mais de 80 profissionais do ramo. O objetivo da feira, promovida periodicamente com toda estrutura fornecida pela secretaria, é aquecer a venda do artesanato local e incentivar o turismo da cidade.

A diretora de cultura, Tânia Amorim, falou sobre a realização de mais uma edição do evento e convida a população para participar. “Estamos preparando tudo com muito carinho para os munícipes participarem conosco. Vai ser um dia repleto de música e vendas de produtos de qualidade. Venha buscar seu abadá e se divertir ao som do cantor Airton Reis. Não fique de fora”, disse.