O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho e no SPA (Serviço de Pronto Atendimento) Conforto em Volta Redonda para fiscalizar o andamento das obras que acontecem nas duas unidades de saúde. O atraso na entrega das reformas vem prejudicando o atendimento à população. A UPA está em obra desde fevereiro de 2023 e o SPA Conforto, antigo Cais Conforto, há mais de dois anos.

“Nessa segunda-feira (dia 22), estive mais uma vez nas duas unidades de pronto atendimento que passam por reforma em Volta Redonda. A demora na entrega da UPA Santo Agostinho e do Cais Conforto é motivo preocupação e indignação para a população que depende do serviço. As reclamações do moradores são recorrentes e vou seguir acompanhando o andamento das obras e a retomada do atendimento”, falou Jari.

A obra na UPA Santo Agostinho começou em fevereiro de 2023 e depois de três aditivos no contrato devia ter sido entregue em novembro passado à população. “Mas o atendimento segue em local precário, no prédio da Faetec”, disse o deputado. Já o SPA Conforto está fechado desde dezembro de 2021. “Acompanho essa obra desde quando era vereador de Volta Redonda e a promessa agora é entregar a reforma, que devia ser concluída em dez meses, em março deste ano. Vamos ficar de olho”, prometeu Jari.

Foto: divulgação