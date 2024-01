O município de Miguel Pereira terá uma programação especial no Carnaval, com shows de grandes artistas. Jorge Aragão, Matheus Fernandes, Pique Novo, Dudu Nobre e Cordão do Bola Preta estão na lista de atrações. Os shows e os desfiles dos blocos acontecem entre o dia 10 e 13 de fevereiro e contam com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o prefeito André Português, a ideia é atrair ainda mais turistas durante o período.

– Os shows acontecerão em Governador Portela. Além disso, teremos Matinê Infantil no Centro e Carnaval no 3° Distrito. Será uma grande festa, todos os dias, para receber os nossos visitantes – afirmou o prefeito.

Foto: reprodução das redes sociais