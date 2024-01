Policiais militares do 5ºCPA/10ºBPM (Barra do Piraí), com informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde de quinta-feira (dia 25), em Paty do Alferes, um homem de 48 anos, acusado do crime de Violência Contra Mulher. O alvo foi localizado na Rua Agenor de Souza Vieira, no Bairro Arcozelo.

De posse de informações, os agentes foram acionados para auxiliar a guarnição do Projeto Segurança Presente no cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de acusado expedido pelo Juízo da Comarca de Paty do Alferes. Ele é acusado pelos crimes de Violência Doméstica Contra a Mulher (Art. 7º, Lei 11340/06); Ameaça (Art. 147 – Cp); Perseguição – (Art. 147-a).

O preso foi encaminhado à 96ªDP (Miguel Pereira), para a apresentação à autoridade policial, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, permanecendo agora à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação