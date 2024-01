A Polícia Rodoviária Federal recuperou na quinta-feira (dia 25) um veículo com registro de furto, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A ação ocorreu por volta das 9h30, durante fiscalização no km 233 da Dutra, em frente ao Posto PRF de Caiçara. O veículo VW/FOX com placas de São Paulo tinha registro de furto ocorrido em 28 de agosto de 2023, em Guarulhos. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí) para registro da recuperação do veículo e demais procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação