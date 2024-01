Policiais civis realizam, nesta sexta-feira (dia 26), a “Operação Barra Mansa contra o crime” para desarticular uma organização criminosa responsável por homicídios, tortura e tráfico de drogas em cidades do Sul Fluminense.

A ação é coordenada pela 90ª DP (Barra Mansa) e conta com apoio da Polícia Militar. Desde as primeiras horas da manhã, os agentes estão em diligências para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em Barra Mansa e no distrito de Rialto. Mandados de prisão também serão cumpridos.

Segundo as investigações, uma das vítimas de tortura seria um usuário de drogas, que ficou devendo dinheiro aos traficantes e morreu após ser violentamente agredido e arrastado por um carro dos criminosos.

Outra vítima se trata de um idoso, integrante da Associação de Moradores do distrito de Rialto, que foi alvejado por disparos de arma de fogo na porta de sua residência.