O Volta Redonda segue se recuperando no Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço conquistou uma importante vitória no último domingo (dia 4), ao enfrentar o Sampaio Corrêa, no estádio Lourival Gomes, em partida válida pela 6ª rodada da Taça Guanabara.

Apesar de ter feito dois tempos completamente diferentes, o técnico Felipe Loureiro valorizou a conquista do resultado positivo fora de casa. Para o comandante, o Voltaço começa a olhar para a parte de cima da tabela.

“A vitória sobre o Sampaio Corrêa foi importantíssima. Buscar três pontos, principalmente fora de casa, e ter uma sequência de vitórias é importante para o Volta Redonda começar a olhar para a parte de cima da tabela. A equipe começou muito bem no primeiro tempo e conseguimos o gol. Mas depois que a gente faz o gol, a equipe começa a ficar mentalmente preocupada somente em se defender e acaba deixando de jogar”, analisou o treinador, explicando:

“Isso é muito ruim, pois o adversário vai ganhando confiança. No segundo tempo, isso aconteceu bastante e, com um jogador a mais, não pode. Sabemos que lá é um campo menor, muita bola na área, mas a equipe suportou bem defensivamente. Mas precisamos melhorar nesse quesito mental, pra fazer o primeiro gol e continuar mantendo a intensidade”.

Com uma sequência de mais dois jogos fora de casa – Bangu e Flamengo, o Volta Redonda volta a campo na próxima quarta-feira, 07, para mais um compromisso pelo Campeonato Carioca. O Voltaço enfrenta o Bangu, às 18h30, no estádio Moça Bonita.

“O jogo contra o Bangu vai ser difícil, venceu fora de casa na última rodada e vai querer buscar sua primeira vitória diante da sua torcida. E sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. Mas quem quer almejar uma classificação tem que superar tudo isso e buscar mais uma vitória fora de casa”, completou o técnico Felipe Loureiro.

Com um jogo a menos, o Volta Redonda ocupa a 9ª colocação na tabela do Campeonato Carioca após seis rodadas. O Tricolor de Aço está com sete pontos – duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Foto: Raphael Torres