Com o ritmo contagiante dos tamborins e a energia pulsante das multidões, o Carnaval se aproxima, trazendo consigo a promessa de dias repletos de folia e diversão. Em meio aos preparativos para uma das festas mais esperadas do ano, os foliões já se organizam para aproveitar ao máximo os blocos, desfiles e bailes que irão colorir as ruas de diversas cidades da região.

Confira abaixo um guia completo com a programação carnavalesca em diferentes destinos, garantindo que você não perca nenhum momento desse evento inesquecível.

Bloco da Vida é atração do sábado de Carnaval em Volta Redonda

Já está tudo pronto para o Bloco da Vida da prefeitura de Volta Redonda retornar a estrelar a programação de Carnaval do município. O maior bloco carnavalesco da Melhor Idade da região desfila no próximo sábado (dia 10), a partir das 20h, na Vila Santa Cecília. Os componentes fazem concentração na Rua 43, próximo ao Clube Umuarama, e o desfile segue da Praça Brasil em direção ao antigo Escritório Central da CSN, pela Rua 14.

A folia no sábado de Carnaval em Volta Redonda ainda conta com matinê, a partir das 15h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, com som mecânico e animação para as crianças. Após o desfile do Bloco da Vida, o mesmo local vai sediar um baile carnavalesco com banda ao vivo.

Com o enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”, o Bloco da Vida entrará na avenida com quatro carros alegóricos; comissão de frente; porta-bandeira e mestre-sala; rainha da bateria; e 50 destaques. Serão 500 componentes divididos em dez alas: “Dança”, “Xilogravura”, “Música” (com os 60 componentes da bateria), “Histórias em Quadrinhos”, “Literatura”, “Pintura Rupestre” (com as 40 baianas), “Escultura”, “Filmes”, “Dançando na Chuva” e “Arquitetura”. Os compositores do samba enredo são João Felipe, Ronie Oliveira, Kaká (Sorriso Aberto) e Kokó do Banjo; o intérprete é João Felipe.

Bloco do Castelo faz a sua estreia no carnaval

No dia 12 de fevereiro – segunda-feira de Carnaval – o bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, vai ganhar um brilho especial com a estreia do Bloco do Castelo, o primeiro bloco carnavalesco do bairro. O evento acontece na praça Maria de Lourdes, ao lado do ponto final de ônibus. Edson Avelino, um dos organizadores, compartilhou sua empolgação para a tão esperada festa.

Após meses de preparação, incluindo a compra de instrumentos, acessórios e a busca por ritmistas, o Bloco do Castelo investiu em ensaios ao longo de todo janeiro, culminando no último domingo (dia 4), com um ensaio final sob a regência do mestre Charles, onde a bateria ajustou sua harmonia e encaixou-se perfeitamente no refrão do samba do bloco.

“A programação do evento inclui matinês para a criançada e para jovens e adultos, além de apresentações da bateria do Bloco Padrinho, Pé de Galinha, e do próprio Bloco do Castelo. O DJ Léo vai animar a festa com muitas marchinhas e sambas, e todos estão convidados a participar com trajes carnavalescos para uma grande celebração”, contou Edson.

A comissão idealizadora do Bloco do Castelo ainda conta com membros como José Geraldo Avelino, Mauro Cezar Sacramento, Marco Antônio Pereira, Marcos Vinícius Cruz, Claiton Barbosa, Jocimar Zózimo e Pedro Lourenço Barbosa. “Venha fazer parte desse momento histórico e celebrar o Carnaval com alegria e cultura no Monte Castelo”, convidou Edson Avelino, ressaltando a importância do apoio da Associação de Moradores do bairro.

Programação:

15h – Matinê para a criançada;

16h – Matinê para jovens e adultos;

17h – Apresentação da bateria do Bloco Padrinho, Pé de Galinha;

18h – Apresentação do Bloco do Castelo.

Barra Mansa tem programação no Centro e nos distritos

O Carnaval em Barra Mansa está cheio de atrações! A folia começa nesta sexta-feira (dia 9) e vai até a terça-feira (dia 13). A programação promete tirar os foliões do chão com shows regionais, blocos de rua e atividades voltadas ao público infantil. As atrações se estendem aos distritos de Amparo e Rialto com diversas opções para a população, contando sempre com o apoio da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM).

A festa começa às 19h desta sexta-feira, no Calçadão Dama do Samba, com o Grupo Ziriguidum e a recepção do Bloco Tradição Morro do Cruzeiro. Já o Carnaval das Crianças, no bairro Roberto Silveira, será realizado todos os dias, das 14h às 16h, com recreação e música com DJ JR. Além disso, haverá desfiles dos blocos Arrastão do Povão, no Vista Alegre; Me Beija Direito, no Centro; e o tradicional Bloco do Boi, no Roberto Silveira.

Folia em Angra dos Reis conta com mais de 80 blocos e cinco grandes shows

Em Angra dos Reis, serão mais de 80 blocos, cinco super shows gratuitos, música ao vivo em 10 pontos da cidade, além de matinês para animar a garotada. Os blocos vão tomar as ruas de Angra de dia e de noite, em diversos bairros, incluindo a Ilha Grande. A região central, onde está concentrada a maioria dos blocos, terá dois circuitos: um que inclui as ruas do Comércio e Coronel Carvalho, e outro testado, e aprovado, no ano passado, com Praia da Chácara e Praia do Anil.

Os principais shows ficarão concentrados na Praia do Anil, porém outras 10 localidades terão palco, com iluminação especial e artistas da terra para animar a festa. O agito vai acontecer de sábado até terça-feira no Parque Mambucaba, Frade, Monsuaba, Itinga, Japuíba, Bonfim, Camorim, Jacuecanga e Vila do Abraão e Praia do Provetá, na Ilha Grande. As matinês para os pequenos foliões vão acontecer de sábado a terça-feira, às 16h, na Praça Zumbi dos Palmares, com a Fanfarra do Rodrigo.

Uma novidade deste ano é o retorno de shows com artistas de renome no cenário nacional. As apresentações vão acontecer, gratuitamente, na Praia do Anil, sempre após o último desfile dos blocos na região central.

O grupo Molejo estará de volta à cidade na sexta-feira (dia 9). Com mais de 20 anos de estrada, o Tá na Mente será a atração do sábado (dia 10). No domingo (dia 11), está mais do que confirmada a presença do Swing & Simpatia, grupo de pagode surgido nos anos 90.

Angra terá ainda o pagode romântico do grupo Pixote na segunda-feira (dia 12). Para fechar o Carnaval e deixar todo mundo com saudade da folia, na terça-feira (dia 13) acontecerá um super show com Sorriso Maroto. Seguindo a mesma linha do Pixote, não faltarão canções românticas para mexer com o coração dos apaixonados.

Além dos blocos que vão animar os moradores e visitantes, duas localidades da Ilha Grande vão receber palco com música ao vivo: a Vila do Abraão e a Praia do Provetá, onde acontece o tradicional Carnaval gospel.

Pinheiral terá Carnaval da Família com quatro bandas em seis dias de folia

Em Pinheiral, diferente das edições anteriores, neste ano, serão quatro bandas durante os seis dias de folia, com shows até às 2h da manhã, três dias de matinês e recreação infantil com Tia Ana Banana e sua turma, desfile de blocos, DJ’s e apresentação ao vivo com as bandas Interlig, Mistura Carioca, Guerra e a estreante no Carnaval da cidade, banda Agenda. O evento será realizado até 13 de fevereiro, nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

As crianças terão diversão garantida com o baile e recreação infantil que contará com a equipe da Tia Ana Banana e sua turma. O encontro está marcado para os dias 11, 12 e 13, às 16h nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

O tradicional bloco das ‘piranhas’ Atoxanos, que arrasta milhares de foliões de Pinheiral e região todos os anos, abriu na quinta-feira a programação oficial do Carnaval da Família 2024.

Os demais blocos são: bloco das chitas (dia 9, às 19h, no Paraíso); Oriente (dia 10, às 15h, no campo do bairro Oriente); Fluminense (dia 10), às 19h, em frente ao PSF Centro; Embrazados (dia 11, às 15h, no Paraíso); Nação Rubro Negra (dia 11), às 20h30min, na Rua Tancredo Neves); Quem não aguenta bebe leite (dia 12, às 15h, na Avenida Brasília, bairro Paraíso); Vem Como Pode! (dia 12, às 17h, na Rua Tancredo Neves); Seu Larga Tu Mama (dia 13, às 13h, na Rua Tancredo Neves); Bloco da Saudade (dia 13, às 18h30, na Praça Luiz Gonzaga); Amigos do Vasco da Gama (dia 13, às 19h, na Rua Tancredo Neves).

Carnaval em Barra do Piraí está repleto de atrações

A folia na cidade de Barra do Piraí já começou e vai até a terça-feira (dia 13). A programação conta com grandes shows no campo do Central Sport Clube, em Nossa Senhora de Santana e muitos blocos de rua em vários pontos da cidade. Nesta sexta-feira (dia 9), o Bloco do Hulk agita a Metalúrgica às 22h.

No sábado (dia 10), o Royal Sport Clube recebe shows regionais às 20h, seguidos pelo grupo Marvvila. O Largo da Feira também promete animação com o Carnafit e o grupo Flamengo. No domingo (dia 11), a diversão começa cedo com a Matinê Infantil às 10h, seguida por mais shows regionais e a apresentação de Tiee. Guararema e São João também entram na festa com seus blocos a partir das 15h e 16h, respectivamente.

Na segunda-feira (dia 12), o Royal Sport Clube recebe novamente shows regionais, seguidos por Arlindinho. O Largo da Feira terá Vai KemKer e Sem Compromisso à noite, enquanto Ipiabas se junta à folia com o Bloco Da Mata às 18h.

Para encerrar o Carnaval na terça-feira (dia 13), mais shows regionais no Royal Sport Clube, seguidos pela apresentação de Lexa. O Largo da Feira também oferece diversão com o Lanço do Areal, a partir das 20h.

Sede Campestre da AAP-VR oferece opção de lazer tranquilo durante o Carnaval

Para aqueles que buscam aproveitar os dias de folga com tranquilidade e fugir do calor, a sede campestre Canrobert Rocha Faria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) é uma excelente opção. Localizado na Estrada Pinheiral – Vargem Alegre, o espaço estará aberto no sábado, domingo e terça-feira de Carnaval, das 8h às 17h. Com piscinas, campos de futebol, parque infantil, pesque e pague e restaurante, a sede campestre proporciona um ambiente ideal para relaxar e se divertir em família.

Associados, dependentes em dia e crianças até 10 anos têm acesso gratuito à piscina. Para os não associados, a taxa de entrada é de R$ 20.

Foto: arquivo/PMVR