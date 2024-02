No início da manhã deste sábado (dia 10), um acidente envolvendo uma carreta que transportava roupas interrompeu o tráfego na Rodovia Presidente Dutra, especificamente no km 234 da pista sul (sentido São Paulo), em Piraí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o pneu da carreta estourou na curva, resultando no tombamento do veículo e no fechamento das duas faixas.

O acidente ocorreu por volta das 9h, levando à interrupção completa da pista no sentido São Paulo. Não houve vítimas e nem saque de carga, segundo a PRF.

Para facilitar o fluxo de veículos, as equipes responsáveis pelo tráfego estão direcionando os motoristas para o acesso ao bairro Caiçara. Ainda não há previsão de liberação da via. Por volta das 10h40, a CCR RioSP informava um congestionamento de cerca de 14 quilômetros na região do acidente.

Foto: Divulgação/PRF