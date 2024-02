A família de Rosiane Pinto Nascimento, de 45 anos, está a procura da mulher, desaparecida desde a madrugada desta sexta-feira (dia 16), em Volta Redonda. Ela é moradora do bairro Jardim Cidade do Aço e saiu de casa por volta das 4h30, não sendo mais vista desde então. De acordo com a filha, Rosiane chegou a mandar uma mensagem dizendo “te amo” e depois não atendeu mais as ligações pelo celular.

Na ocasião do desaparecimento, a mulher estava usando um vestido colorido de alça preta. Rosiane sofre de depressão, faz tratamento psicológico e uso de remédios controlados.

O desaparecimento de Rosiane Pinto Nascimento foi registrado na delegacia de Volta Redonda e a família pede ajuda para encontrá-la. Qualquer informação pode ser passada à Polícia Civil ou diretamente à filha, através do telefone (24) 99939-2321.

