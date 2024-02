Uma reunião na sede do Partido Progressistas (PP), na última quinta-feira (dia 15), em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, começou a definir os rumos das eleições municipais deste ano. Estiveram presentes o presidente nacional do partido, Ciro Nogueira; o presidente do PP-RJ e líder da bancada Progressistas na Câmara em Brasília, Dr. Luizinho; o deputado estadual e atual secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Gustavo Tutuca; o deputado federal Júlio Lopes, entre outros nomes da política fluminense.

“Foi uma tarde bem produtiva, de debates, troca de ideias, como a política deve ser. O PP é um partido muito bem estruturado, que vem ganhando ainda mais força sob o comando nacional do senador Ciro Nogueira. Aqui no RJ, estamos fazendo nosso dever de casa, cuidando das filiações partidárias e seguindo as orientações do nosso presidente regional, Dr. Luizinho. Tenho certeza que será um ano muito bom para o Progressistas, pelo trabalho que estamos fazendo e pelo reconhecimento que temos junto à população”, disse Tutuca.

Alguns pré-candidatos da região Sul-Fluminense também estiveram presentes, como os atuais prefeitos de Quatis, Aluísio d’Elias; e de Rio Claro, Babton Biondi. Luciano Muniz, atual chefe de gabinete da Setur-RJ e cotado para concorrer à prefeitura de Pinheiral, também participou.

“É uma honra liderar o PP em Pinheiral, tendo ao meu lado pessoas públicas que dedicaram tanto trabalho ao nosso estado e, especialmente, à minha cidade. Isso demonstra o comprometimento dos progressistas com a população”, declarou Luciano.

O presidente do PP-RJ falou sobre a importância do fortalecimento do partido no Rio de Janeiro.

“Com as novas filiações tenho a certeza de que o nosso partido se fortalece no estado do Rio, especialmente para o pleito eleitoral deste ano. Estamos unidos com esse propósito, de ampliar a participação do Progressistas em todas as regiões do estado. São nomes de peso que vão contar com todo nosso apoio”, disse Dr.Luizinho.

Deputado federal Marcelo Queiroz presta contas à população

Ainda no final desta quinta-feira, a cúpula do PP esteve no clube Monte Líbano, na Lagoa, também na Zona Sul do Rio de Janeiro, para prestigiar o deputado federal Marcelo Queiroz, que fez um evento de prestação de contas sobre o seu mandato. Mais de 1.500 pessoas estiveram presentes e lotaram o salão nobre do clube.