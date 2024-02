Por determinação do governador Cláudio Castro, o trabalho em apoio aos municípios atingidos pelas chuvas segue em ritmo intenso para diminuir os efeitos causados pelo temporal em Nova Iguaçu, Japeri, Queimados, Paracambi, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin, Varre-Sai e Barra do Piraí. No sábado (dia 24), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, as prefeituras receberam mais de 23 mil itens, entre kits de higiene, limpeza, água, colchões e cestas básicas. Com a união de esforços de equipes das secretarias de Obras e de Defesa Civil e do DER-RJ, sete rodovias que estavam interditadas foram liberadas.

“Desde as primeiras horas após as chuvas, colocamos todos os nossos equipamentos e equipes nas ruas para atender às necessidades mais urgentes das pessoas. É fundamental esse esforço conjunto das secretarias e também a integração com as prefeituras. Estamos trabalhando incansavelmente, sem medir esforços, para amenizar os transtornos nessas cidades”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Somente nesta tarde, a Secretaria de Desenvolvimento Social distribuiu 5.767 kits de higiene, 2.356 de limpeza, 12.925 fardos de água, 1.005 colchões e 2.611 cestas básicas. Em dois dias, foram entregues 1,7 mil refeições em Japeri, Paracambi e Nova Iguaçu.

“Mapeamos as necessidades mais emergenciais dos municípios afetados pelas chuvas da última semana e estamos operacionalizando as entregas. A secretaria já vinha fazendo um trabalho estratégico interno. Já estávamos preparados para atender às vítimas”, ressaltou Rosangela Gomes, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.



Limpeza nas estradas



Mais de 100 maquinários do Governo do Estado trabalharam em todas as cidades, nas RJs 129, 149, 155, 135, 141, 143 e 145, para que pudessem voltar à normalidade.

– As equipes estão nas ruas realizando limpeza, elaboração de laudos e liberação de rodovias, onde houve deslizamentos. A pedido do governador Cláudio Castro fizemos uma união de forças – destacou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade.

Somente o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea) levou 25 máquinas, entre caminhões, escavadeiras e equipamentos especializados, para auxiliar na limpeza de vias, bueiros e desassoreamento de rios em Nova Iguaçu, assim como atender à solicitação da prefeitura para a limpeza e drenagem em Paracambi.

A Secretaria de Infraestrutura opera com 53 máquinas para limpeza e desobstrução de vias. Pela Secretaria das Cidades, por meio do DER-RJ, 35 equipamentos foram destinados às RJs RJ-093, 127, 134, 135, 153, que seguem interditadas, além da RJ-125, que está em meia pista, funcionando no sistema de Pare e Siga.



Suporte e monitoramento



Agentes da Secretaria de Defesa Civil atuam no monitoramento dos riscos, na análise dos danos, preenchimento das documentações necessárias para solicitação de apoio federal para as cidades atingidas e no transporte de insumos de primeira necessidade. Caminhões-tanque estão sendo usados para abastecimento da população e limpeza emergencial de vias públicas. O Corpo de Bombeiros RJ segue nos municípios realizando o corte de árvores.

Foram 2.400 militares mobilizados para o trabalho de salvamento de cerca de 100 vítimas, além de helicópteros, usados para mapeamento das áreas mais afetadas e resgate. Mais de 160 ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas nos últimos três dias.

– Seguimos com força total, atuando ininterruptamente, desde a noite de quarta-feira, para prevenir e minimizar danos, e garantir a pronta resposta em caso de emergências- disse o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro.