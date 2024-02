Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) auxiliaram na prisão de um suspeito de crime em Volta Redonda. O caso aconteceu no fim da noite de sábado (dia 24), quando um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal (GMVR) retirando quatro condensadores de ar-condicionado da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Jardim Paraíba.

A UBS já havia sido furtada outras duas vezes e por isso o sistema de câmeras foi instalado na unidade de saúde. Através do monitoramento feito pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), notou-se que havia um homem dentro da unidade de saúde. Guardas municipais foram avisados, mas antes de entrarem no local, o suspeito avistou os agentes e foi ao encontro deles com as mãos na cabeça, confessando o crime. O suspeito detido já tinha anotações criminais por tráfico de drogas e furto.

Foto: Divulgação/Semop.