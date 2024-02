A prefeitura de Barra do Piraí, por meio do Decreto Nº 581, proibiu temporariamente a circulação de veículos de carga pesada, caminhões e carretas pelo desvio da BR-393, conhecido como Estrada Manoel Coutinho de Carvalho, e pela Rua José Alves Pimenta, no Bairro Matadouro.

A medida foi tomada em decorrência da interdição da Rodovia BR-393 devido às chuvas intensas ocorridas em 21 de fevereiro, que resultou no aumento significativo do trânsito na cidade, causando congestionamentos e riscos à segurança viária. O objetivo é garantir o direito de ir e vir dos cidadãos barrenses de forma segura e em um tempo razoável.

O decreto prevê algumas exceções à proibição, como veículos destinados a entrega, carga e descarga dentro do município, aqueles com ponto de partida ou destino final em Barra do Piraí, veículos de socorro e emergência, e veículos de transporte de combustíveis e lubrificantes que abastecem os postos da cidade.

A proibição permanecerá em vigor até que o tráfego pela rodovia federal BR-393 seja liberado pela concessionária responsável pela reparação da via.

Foto: Divulgação