Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram, na manhã desta quinta-feira (dia 29), um caminhoneiro visivelmente sob o efeito de substância entorpecente na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis, na altura do km 302. De acordo com uma denúncia, o condutor da carreta teria consumido drogas e estaria sem condições de dirigir.

A equipe da 7ª DEL PRF se deslocou ao local para averiguar as informações e encontrou o veículo estacionado e o caminhoneiro. Ao ser realizada revista no interior da cabine da carreta, foram encontrados um papelote de cocaína intacto e apetrechos para consumo do narcótico, ainda com vestígios da droga, confirmando que o indivíduo havia feito uso da substância ilícita há pouco tempo.

De acordo com a PRF, como o caminhoneiro não foi flagrado conduzindo o veículo, nenhuma infração de trânsito foi constatada, apenas o ilícito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, que trata sobre a posse de drogas sem autorização para consumo próprio. Diante dos fatos, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF, sendo o material apreendido para posterior destruição ficando o veículo retido até a apresentação de outro condutor em condições para seguir a viagem.

Foto: Divulgação/PRF