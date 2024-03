O Rio de Janeiro não está fora da previsão de chuvas intensas que estão marcando o início desta semana em várias regiões do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de “Perigo” e “Perigo Potencial” para diversas partes do país, incluindo o Rio de Janeiro e São Paulo, apesar de não estarem dentro da área dos avisos.

A expectativa é de que as chuvas sejam fortes, com possibilidade de acumulados significativos em várias regiões, devido à combinação do calor, alta umidade e atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No Centro-Oeste e Sudeste, incluindo o Rio de Janeiro, são previstas pancadas de chuvas maiores que 70 milímetros, com raios, rajadas de vento e trovoadas, devido à convergência de umidade.

Embora o alerta esteja mais focado nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, é importante estar atento aos avisos locais e seguir as orientações das autoridades competentes para se proteger de possíveis consequências das chuvas intensas, como ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Imagem: Divulgação/Inmet