Ao longo do ano passado, Inaiah Canário Anchite, egressa do curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA foi agraciada com dois prêmios concedidos pela empresa Amazon – inclusive um deles de abrangência internacional – sendo que ambos tiveram como referências o mérito alcançado por ela. A arquiteta de soluções, de 30 anos, ingressou na empresa há pouco mais de dois anos e já vem fazendo a diferença no mercado de trabalho das big techs, como são conhecidas as grandes empresas de tecnologia.

O primeiro prêmio veio ainda no começo do ano, quando alcançou a melhor performance do time no primeiro trimestre de 2023. A cada trimestre – período que é chamado de ‘quarter’ -, um profissional do time da Amazon ganha um prêmio pela sua performance alcançada nas atividades e Inaiah conquistou com apenas seis meses de trabalho na empresa.

O segundo é referente ao profissional LaTAM (América Latina) que mais atendeu a solicitações da sua área de especialização, ou seja, voltada para Analytics, incluindo todos os serviços direcionados ao mapa das etapas do processo de vendas da empresa (pipeline), envolvendo ingestão, transformação, processamento e visualização. A cada quarter, um profissional de área é premiado pelo maior número de atendimentos e, no terceiro quarter de 2023, esse profissional foi a Inaiah.

Entrar em uma big tech é um grande desafio, mesmo elas ofertando um grande número de vagas para profissionais do ramo, principalmente para as mulheres. Mesmo assim, não existem muitas mulheres cursando SI, como comentou o professor Glauter Jannuzzi, grande incentivador de Inaiah.

“Eu sempre falei em aula que tudo é possível e a Inaiah foi uma aluna que ouviu, acreditou e se dedicou, apostando no seu potencial. Agora como egressa, ela colhe os frutos com essas premiações maravilhosas e importantes de uma empresa em que compete com o mundo inteiro”, comemorou.

Conheça a história vencedora de Inaiah

Inaiah conta que, quando recebeu o prêmio equivalente à melhor performance do primeiro quarter, ficou extremamente feliz, mas viveu um misto de sentimentos.

“Tinha acabado de entrar na empresa (setembro de 2022), e em novembro perdi minha mãe de uma forma bem brusca, que havia ficado muito orgulhosa com o meu ingresso na empresa, inclusive compartilhando em suas redes sociais. Achei que não fosse conseguir continuar com a mesma animação que eu estava ao conquistar esse trabalho, mas lembrava daquele orgulho que ela sentiu. Resolvi dar o meu máximo, focar 100% no que eu precisava fazer e o resultado foi o primeiro prêmio da minha vida”, lembrou ela, emocionada.

Ao saber do segundo prêmio, sobre a profissional que mais atendeu solicitações de sua área de especialização da América Latina, Inaiah estava na reta final da sua gestação e, novamente, veio aquela confusão de sentimentos.

“Senti uma alegria enorme em saber que o ano que tinha tudo pra ter sido o pior da minha vida, consegui superar, com a ajuda de Deus, e ainda me destacar no trabalho. Soube da gravidez em fevereiro e senti mais uma motivação pra continuar e dar meu melhor, pois minha mãe foi meu maior exemplo de mulher trabalhadora, batalhadora e, ao saber que seria mãe de uma menina, decidi fazer o meu máximo pra ser também o maior exemplo de mulher na vida da minha filha. Encerrei 2023 com minha filha – que carrega o nome da minha mãe -, nos braços, e com 2 prêmios dos quais me orgulho muito”.

Foto: Divulgação