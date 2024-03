O estado do Rio de Janeiro já contabiliza 48 óbitos por dengue só nos três primeiros meses de 2024. Cinco novas mortes foram confirmadas na manhã desta quarta-feira (dia 20), sendo mais duas em Itatiaia (que agora tem três mortes) e outras três no município de Piraí. Além dessas cidades, Volta Redonda (5), Resende (4), Barra do Piraí (5), Angra dos Reis (2), Paraty (1) e Três Rios (1) também já tiveram registros de vidas perdidas pela doença neste ano.

Dos novos registros em Itatiaia, um vitimou um idoso, de 77 anos, e outro um jovem de 25. Já em Piraí, a morte – registrada em 22 de fevereiro, mas só confirmada agora – foi de um homem, de 58 anos.

Além das 48 mortes confirmadas no Estado do Rio, há outras 62 sob investigação. Já são 145 mil casos prováveis da doença nesse ano, número 20 vezes maior do que o esperado. A projeção de especialistas é a de que os casos continuem subindo em abril e maio, meses que, historicamente, apresentam maior incidência de dengue.

Proteja-se

Para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, é importante adotar medidas simples, como eliminar recipientes que possam acumular água parada, usar repelentes e telas nas janelas, e manter caixas d’água e piscinas sempre vedadas. Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores musculares e nas articulações, procure uma unidade de saúde e evite a automedicação. A prevenção é a melhor forma de combater a dengue e evitar mais mortes não só no estado do Rio de Janeiro como em todo o Brasil.