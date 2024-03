Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), recapturaram na manhã desta quarta-feira (dia 20), em São Gonçalo, um homem, de 33 anos, foragido da Justiça por homicídio. Após trabalho de análise de dados e com informações do Disque Denúncia, os agentes localizaram o alvo no bairro do Pita. Com o foragido, foi apreendido um revólver calibre 38.

O homem, oriundo da cidade de Barra Mansa, já havia passado pelo Sistema Prisional em 2017, pelo crime de Tráfico de Drogas, mas logo saiu em liberdade após ser ouvido em audiência de custódia. Em 2020, foi expedido um novo mandado de prisão pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, onde responderá pelo crime de homicídio qualificado, praticado na cidade.

O criminoso e a arma apreendida foram levados para a sede da 73ª DP (Neves), onde foi cumprido o mandado de prisão. Posteriormente, o homem foi encaminhado à SEAP/RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça de Barra Mansa.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação