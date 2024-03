As obras do Pátio de Manobras seguem firmes na região central de Barra Mansa. Nesta sexta-feira (dia 22) o deputado federal Lindbergh Farias e um superintendente do DNIT farão uma vistoria na obra tem que recursos do PAC.

A execução das obras é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e acompanhada pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

O Pátio de Manobras consiste em três grandes pontos: o agrupamento das linhas férreas no eixo central; a primeira avenida (que já está recebendo asfaltamento) começou próximo ao Córrego Cotiara, ao lado da Rua Prefeito João Chiesse Filho, passa sob o viaduto Doutor Didácio de Souza Fonseca, no Centro, seguindo até o bairro Barbará; após a conclusão do viaduto próximo a Saint-Gobain, será possível iniciar as obras da segunda avenida, que terá um trecho parecido com a primeira, porém se estenderá até a passagem de nível do bairro Saudade, margeando o Parque da Cidade, a Prefeitura e o Parque Centenário.

“Nós estamos levando para cidade também um CEU da Cultura. São centros culturais de 300 a 500m², com um modelo de implantação idealizado para dialogar com a diversidade cultural e bioclimática do país. Baseado em módulos, conta com um conjunto de usos que serão selecionados junto à comunidade, de acordo com suas necessidades e potencialidades, por meio da escuta ativa e ônibus escolares. Esse é o jeito do presidente Lula governar, dialogando com a população, com os gestores e construindo. E eu vou lutar em Brasília para mais investimentos, não só para Barra Mansa mais por todo o Sul Fluminense”, disse Lindbergh.

PINHEIRAL

No início da noite Lindbergh participará de um encontro em Pinheiral onde deve anunciar apoio a Rivalney Pedrosa ex-vice-prefeito e ex-vereador da cidade que é pré-candidato este ano a prefeitura.

Em Pinheiral o deputado falará também das obras incluídas no Novo PAC, como a restauração do parque das Ruínas São José dos Pinheiros.

Foto: Divulgação/PMBM