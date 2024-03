A Polícia Civil de Volta Redonda identificou nesta quinta-feira (dia 21) um dos locais de guarda de armas de fogo da organização criminosa Terceiro Comando. A ação foi realizada por agentes da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto, prosseguindo a investigação após a prisão do chefe do trafico do bairro Candelária ocorrida na quarta-feira (dia 20).

Em diligência, um suspeito, de 34 anos de idade, foi preso em flagrante na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luis, em posse de uma Escopeta Cal 12, uma pistola cal 9 mm, 37 munições sendo cinco de cal. 12 e 32 de cal. 9 mm.

Segundo a Polícia Civil, a prisão representa um importante golpe contra o crime organizado. “A continuidade dessas operações é essencial para manter a pressão sobre os criminosos e desarticular essas organizações contribuindo assim para a segurança pública em Volta Redonda e região”.

A ação faz parte de uma investigação em andamento para desmantelar as atividades criminosas na região.

Foto: Divulgação