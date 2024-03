Aconteceu na quarta-feira (dia 20) a inauguração do Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista (TEA) Aaron Amarante, de Barra do Piraí, o espaço se situa na rua Barão de Santa Cruz, 210, no Centro. Para o desenvolvimento da dinâmica no centro, a Secretaria de Saúde realizou previamente uma triagem médica para cadastrar e admitir os selecionados no projeto relacionado ao tratamento do TEA no município. Os escolhidos foram submetidos a testagens psicológicas, entrevista médica e exames fonoaudiológicos. O local é em homenagem a uma criança barrense, portador de TEA, que faleceu em decorrência da Covid-19.

Para a diretora de Assuntos do Autismo, Mariana de Paiva, esse momento é imprescindível para que o apoio chegue a todos que precisam. “É um momento muito importante para nós. Temos lutado pelo atendimento para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista, então, agradeço o apoio da Saúde e do governo. As crianças e o adolescente precisam desse amparo e nós vamos dar!”, salientou.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, comenta com empolgação a respeito da grandiosidade desse feito e ainda lembra da boa classificação de Barra do Piraí na Atenção Primária do estado.

“A criação do Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no TEA é mais um passo para o crescimento da Saúde de Barra do Piraí! Não podemos deixar de reconhecer a grandeza desse momento, tendo em vista todos os méritos que a cidade conquistou. Um exemplo disso é que, em relação à Atenção Primária, Barra do Piraí estava em 74º lugar no ranking dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e, hoje, nossa cidade ocupa o 10º lugar! São inúmeras as conquistas da Saúde para a população barrense”, expõe o secretário.

O prefeito também fez apontamentos relacionados à importância da inauguração desse local para o bem-estar da população. “Hoje é um dia muito especial para Barra do Piraí! A criação do Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista contribui para que possamos dar uma assistência adequada que as crianças e adolescentes tanto precisam. Esse programa planeja receber 250 pacientes por mês e tenho certeza de que todos os selecionados receberão o devido atendimento”, pondera o prefeito.



Foto: André Marques / Divulgação PMBP