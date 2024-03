Devido aos constantes alertas dos serviços de metereologia e Defesa Civil sobre a possibilidade de tempestade no Sul do Estado, com muita chuva e ventos fortes, a diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda resolveu cancelar os bailes que aconteceriam nesta sexta, às 20 horas, e domingo, às 18 horas. No próximo final de semana, os bailes, no salão principal da sede da entidade, retornam, nos mesmos dias e horários.

Segundo o diretor de Cultura, Esporte e Turismo do Grupo AAPVR, Artur Gomes de Lima, a suspensão dos bailes é necessária, já que até o governo do Estado e diversas prefeituras estão decretando ponto facultativo, tamanha é a ameaça de tempestade.

“Pode até ser que nada ocorra, mas prevenir sempre será o melhor caminho. Tenho certeza de que os frequentadores dos nossos bailes entenderão a medida”, concluiu.